União e estilo: veja como foi o Natal dos jogadores do Bahia

Confira como foi o Natal dos jogadores do Esquadrão - Foto: Reprodução/Instagram @jeanlucas8_ e @evertonri

Os jogadores do Esporte Clube Bahia aproveitaram a noite de Natal para comemorar ao lado de seus entes queridos, unindo-se ao clima de celebração que marcou as redes sociais. Com gorros de Papai Noel e árvores decoradas como pano de fundo, atletas como Biel, Everton Ribeiro e Lucho Rodríguez compartilharam registros que evidenciaram o espírito natalino presente na equipe tricolor.

Leia mais:

>> Anderson Talisca desembarca em Feira de Santana e faz ação solidária no natal

>> Ex-Vitória, Gatito é anunciado no Cerro Porteño e torcedores pedem saída de Jean

>> Jogadoras acusadas de racismo seguem presas após habeas corpus negado

Enquanto alguns jogadores optaram por celebrações mais tradicionais, outros aproveitaram a data para vivenciar experiências diferentes. Danilo Fernandes e Jean Lucas, por exemplo, destacaram momentos íntimos em família, valorizando o aconchego do lar durante a noite especial. Por outro lado, Gilberto e Santi Arias trouxeram um toque de charme às festividades ao registrarem viagens e encontros que deram um tom único à celebração natalina.

Confira: