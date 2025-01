Anderson Talisca desembarca em Feira de Santana e faz ação solidária no natal

Anderson Talisca com crianças durante ação no bairro Aviário - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Anderson Talisca, do Al-Nassr, realizou uma grande ação de solidariedade no bairro Aviário, em Feira de Santana, nesta terça-feira, 24, véspera de natal. Nascido e criado no bairro, ele doou mais de 2 mil cestas básicas para a comunidade. Algumas dessas cestas foram entregues pessoalmente pelo próprio jogador.

Alisson Souza Lopes, irmão de Talisca, contou que o jogador realiza essa ação há cerca de sete anos. Para ele, é muito gratificante retornar ao bairro onde viveram na infância, levando alegria e praticando a solidariedade.

“Muito gratificante a gente fazer essa ação no bairro. É a segunda ação deste ano. Fizemos uma no início do ano e agora estamos realizando essa ação de Natal para a comunidade onde nascemos e fomos criados. Temos uma gratidão imensa pelas pessoas que torcem por nós até hoje, as pessoas que nos amam, que são da nossa comunidade, nossa raiz, e ficamos muito felizes por ver o pessoal comparecer. Veio muita gente hoje”, disse Alisson ao Acorda Cidade.

Ele informou que a cesta básica é composta por 23 itens, como óleo, açúcar, feijão, arroz, molho e goiabada. Foi necessário um caminhão para transportar toda a quantidade de cestas distribuídas este ano.