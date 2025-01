Dispensado, ex-Bahia está próximo de assinar com equipe da Liberta

Carlos De Pena pode ir para o Colo-Colo, do Chile - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O meia uruguaio Carlos De Pena, de 32 anos, está perto de acertar com o Colo Colo, do Chile, conforme informações do jornalista César Luis Merlo. O jogador, que recentemente defendeu o Bahia, deixou o clube após o término do seu contrato e atualmente está livre no mercado. A equipe chilena tem vaga garantida na Copa Libertadores de 2025.

De Pena encerrou sua passagem pelo Tricolor Baiano, que pertence ao Grupo City, e despertou o interesse de outras equipes. Além do Colo Colo, o Vasco da Gama também estaria monitorando a situação do jogador, que se destaca pela versatilidade no meio-campo.