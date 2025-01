Clube da Série A prorroga empréstimo com jogador do Vitória

João Victor em vitória contra o Goiás pela Série B - Foto: Pedro Zacchi

O Mirassol anunciou, na manhã deste Natal, a renovação do contrato do zagueiro João Victor para a temporada 2025. O jogador, que pertence ao Vitória, teve o empréstimo prorrogado até o fim do próximo ano. O vínculo do atleta com o clube baiano segue válido até dezembro de 2026.

Aos 28 anos, João Victor foi um dos pilares defensivos do Mirassol, que teve a zaga menos vazada da Série B de 2024. Desde que chegou, em abril deste ano, o defensor se firmou como titular absoluto, participando de todos os 36 jogos do time, marcando um gol e contribuindo com uma assistência.

Revelado pelo Santa Cruz, o zagueiro acumula passagens por Rio Verde-GO e Goiás antes de ser emprestado ao Mirassol pelo Vitória. Agora, ele se torna o 16º atleta a renovar contrato com o clube paulista para a próxima temporada.

O Mirassol, que ainda não anunciou reforços para 2025, terá o comando de Eduardo Barroca como técnico e de Paulinho, que assumiu o cargo de coordenador técnico. Com as saídas do artilheiro Dellatorre e do atacante Fernandinho, o clube busca soluções para preencher as lacunas no elenco.

Em 2025, ano de seu centenário, o Mirassol disputará o Campeonato Paulista e a Série A do Brasileirão. A estreia no Paulistão está marcada para o fim de semana de 15 de janeiro, contra o Santos, na Vila Belmiro.