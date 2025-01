Como foi o Natal dos jogadores do Vitória?

Janderson, atacante do Vitória, aproveitou Natal ao lado da esposa e da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Os jogadores do Esporte Clube Vitória celebraram o Natal em clima de união e felicidade ao lado de seus familiares. Na noite do dia 24 de dezembro, os perfis nas redes sociais dos atletas ficaram repletos de registros que destacaram o espírito natalino e a proximidade com os entes queridos.

O atacante Janderson compartilhou um momento especial ao lado da esposa e da filha, enquanto o zagueiro Camutanga posou em uma foto com toda a família reunida. Além deles, outros jogadores do elenco também aproveitaram a ocasião de formas variadas, destacando a diversidade de celebrações entre os atletas rubro-negros.

Confira: