Mano Menezes revela bastidores da saída de Marcelo do Fluminense

Mano Menezes diz que desentendimento com Marcelo "não foi caso isolado" - Foto: Reprodução

Em entrevista à Rádio Grenal, o técnico Mano Menezes abordou pela primeira vez os bastidores da polêmica que resultou na rescisão de contrato do lateral-esquerdo Marcelo com o Fluminense. O episódio ocorreu durante a partida contra o Grêmio, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e marcou o desfecho de uma relação conturbada entre o atleta e o clube.

Leia mais:

>> Como foi o Natal dos jogadores do Vitória?

>> União e estilo: veja como foi o Natal dos jogadores do Bahia

>> Anderson Talisca desembarca em Feira de Santana e faz ação solidária no natal

"O fato do Marcelo não foi um caso isolado. (Na beira do campo) nenhuma direção toma nenhuma decisão por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d'água", afirmou Mano, ressaltando que o incidente apenas culminou em uma decisão já amadurecida nos bastidores.

O momento decisivo aconteceu quando Mano chamou Marcelo para entrar em campo aos 44 minutos do segundo tempo. Segundo o treinador, o lateral respondeu algo que o desagradou, levando Mano a mandá-lo de volta ao banco de reservas. No dia seguinte, o Fluminense anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o jogador, que teve passagem marcante pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira.