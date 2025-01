Arena Fonte Nova é listada entre os estádios mais difíceis de jogar no Brasil

Arena Fonte Nova em dia de jogo do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Uma pesquisa feita pelo Uol elegeu a Neo Química Arena, em São Paulo, como o estádio mais difícil de se jogar no Brasil, com 50% dos votos. A pesquisa foi feita com atletas, que responderam a pergunta: “"Qual o estádio mais difícil de jogar no Brasil?”

Leia mais:

>> Everton Ribeiro e Kanu são lembrados como jogadores 'gente boa' da Série A

O Allianz Parque (15,7%) e o Morumbis, ambos em São Paulo (13,2%), completam o top 3. A Arena Fonte Nova, em Salvador, também foi citada, junto com Engenhão e Maracanã, no Rio de Janeiro, Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Heriberto Hülse, em Criciúma, e Ligga Arena, em Curitiba.

Esta é a quarta vez que a Neo Química Arena ganha o posto de mais difícil do Brasil. A casa do Corinthians faturou o posto também em 2014, 2016 e 2023.