Everton Ribeiro e Kanu são lembrados como jogadores 'gente boa' da Série A

Everton Ribeiro comemorando - Foto: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

Após o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, as rivalidades são deixadas de lado, ligando o 'modo férias'. Assim, em clima amistoso, os atletas da competição foram ouvidos e elegeram o mais 'gente boa', com direito a dois nomes do Bahia na lista. A pesquisa é do site UOL.

O jogador que mais recebeu votos foi Fernando, do Internacional, que teve 13,5% dos votos. A segunda colocação foi um empate quádruplo com 8,7% dos votos: Deyverson, do Atlético-MG, Renê, do Internacional, e Lucas Moura e Rafinha, ambos do São Paulo.

Leia mais:

>> Arena Fonte Nova é listada entre os estádios mais difíceis de jogar no Brasil

>> Três vezes medalhista olímpica, Mayra Aguiar anuncia aposentadoria

>>

Logo atrás, com 5,4% dos votos, Alan Patrick, do Inter, Nenê, do Juventude, e Yuri Alberto, do Corinthians, também foram lembrados. Completando a lista, dois nomes do Bahia foram mencionados, trata-se do zagueiro Kanu e do capitão Everton Ribeiro, que tiveram 2,7% dos votos.

Em contrapartida, 38 jogadores também foram questionados sobre o companheiro de profissão mais chato, com ampla vantagem do atacante Hulk, do Atlético-MG. O camisa 7 recebeu 34,21% dos votos, ficando à frente de Luciano, do São Paulo, com 15,78%. Deyverson, do Atlético-MG, e Reinaldo, do Grêmio, fecharam o top 3 empatados com 7,89%.