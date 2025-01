Antes 'encaminhado' com o Vitória, atacante chileno vai jogar no River Plate

Gonzalo Tapia em atuação com a camisa da Universidad Católica do Chile - Foto: Divulgação

O atacante Gonzalo Tapia não será reforço do Vitória. Mesmo com a afirmação do presidente Fábio Mota de que as as tratativas estavam bem encaminhadas, o rubro-negro baiano perdeu a concorrência para o gigante River Plate, da Argentina.

A informação foi publicada na rede social X pelo jornalista Cesar Luis Merlo, que é especializado no mercado de transferências do futebol Sul-Americano.

🚨Gonzalo Tapia jugará en River.

*️⃣El acuerdo entre el delantero y el club ya es total. Una vez superada la revisión médica, firmará hasta diciembre de 2028. #TratoHecho

ℹ️Para @encanchacl pic.twitter.com/2s8OPi9qH6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 30, 2024

O jogador chileno estava livre no mercado após encerrar seu vínculo com o Universidade Católica do Chile. Ele é aguardado em Buenos Aires nos próximos dias para a realização da bateria de exames médicos antes da assinatura de contrato.

Leia mais:

>> Zagueiro especulado no Vitória pode reforçar clube paulista

>> Paysandu atravessa o Remo e anuncia lateral-esquerdo do Vitória

>> Vitória cede volante por empréstimo a clube paulista; saiba qual

Além do rubro-negro baiano, outros clubes brasileiros e também do futebol mexicano consultaram a situação do jogador.

Em 2024, Tapia marcou 11 gols e distribuiu quatro assistências em 33 jogos e foi um dos destaques da La U, que é comandada pelo técnico brasileiro Tiago Nunes.