Zagueiro especulado no Vitória pode reforçar clube paulista

Lucas Halter com a taça da Libertadores e do Brasileirão - Foto: Divulgação/ @lucas_halter

O zagueiro Lucas Halter, que foi especulado como possível contratação do Vitória nesta janela de transferências, deve reforçar o Santos na próxima temporada. O defensor foi incluído pelo Botafogo em negociações para contratar o jovem zagueiro Jair.

De acordo com informações da jornalista Joanna de Assis, do GE, o Glorioso chegou a um acerto com o Santos pela compra do jogador por €10 milhões (R$64,5 milhões), além da ida de Lucas Halter, Tiquinho Soares e Danilo Barbosa ao Peixe.

Leia mais:

>>Ex-jogador da seleção russa morre na Guerra da Ucrânia

>>Clube italiano avalia contratação de Luiz Henrique, do Botafogo

>>Medalhista olímpico morre após sofrer acidente doméstico aos 57 anos

Nas últimas semanas, o Leão da Barra demonstrou o interesse em contar com Halter por empréstimo e chegou a fazer uma proposta pelo defensor de 24 anos. No entanto, a negociação era vista como difícil.