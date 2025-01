Clube italiano avalia contratação de Luiz Henrique, do Botafogo

Luiz Henrique comemorando um gol na Libertadores - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Após a melhor temporada da sua carreira, conquistando o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, vem despertando o interesse de clubes da Europa. Desta maneira, o Fiorentina, da Itália, avalia enviar uma proposta para contar com o atleta em 2025.

A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano na manhã desta segunda-feira, 30. Apesar do interesse, nenhuma proposta foi formalmente apresentada.

O ano de 2024 foi histórico para o atacante de 23 anos, que voltou ao futebol brasileiro após um período na Europa, onde jogou pelo Real Bétis, da Espanha. Na temporada, Luiz Henrique disputou 55 jogos, marcando 12 jogos e disputando cinco jogos.