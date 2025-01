Djokovic inicia temporada em Brisbane com vitória nas duplas

Djokovic ao lado do australiano Nick Kyrgios - Foto: WILLIAM WESTAFP

De rivais a companheiros: o sérvio Novak Djokovic e o australiano Nick Kyrgios juntaram forças nesta segunda-feira, 30, no torneio de Brisbane, na Austrália, e iniciaram a campanha com vitória sobre Alexander Erler e Andreas Mies.

Numa partida com ares de exibição, diante de um público muito envolvido, a dupla explosiva garantiu o show, embora tenha perdido um set: 6-4, 6-7 (4/7) e 10/8.

Apesar da relação tensa no passado, os dois tenistas mostraram cumplicidade comemorando vários pontos, como um golpe por entre as pernas de Kyrgios, com o boné virado para tras.

Djokovic ainda deu a entender que os dois ainda participarão juntos das duplas do Grand Slam em 2025. Por enquanto, eles enfrentarão os cabeças-de-chave número 1, Nikola Mektic e Michael Venus, na segunda rodada.

"O Nick disse outro dia que seria um prazer jogar com ele e é esse o caso", comemorou o sérvio. "Estou feliz por dividir a quadra com ele em seu retorno. Não joguei muitas partidas de duplas na minha vida, então tudo o que Nick dizia eu seguia".

Kyrgios, que não jogava desde junho de 2023, disse estar "feliz" por voltar a jogar depois de "uma lesão brutal".

O australiano de 29 anos tem experiência em duplas e até venceu o Aberto da Austrália em 2022 com seu compatriota Thanasi Kokkinakis.

Em simples, Kyrgios estreia nesta terça-feira, em Brisbane, contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard. Djokovic, de 37 anos e número 1 graças ao 7º lugar no ranking ATP, enfrentará o australiano Rinky Hijikata.