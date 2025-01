Paysandu atravessa o Remo e anuncia lateral-esquerdo do Vitória

Lateral-esquerdo PK durante sua passagem pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após ser confirmado como novo reforço do Remo pelo presidente Fábio Mota, o lateral-esquerdo Patric Calmon foi anunciado como novo reforço do Paysandu nesta segunda-feira, 30. O defensor não fazia parte dos planos do técnico Thiago Carpini.

O jogador é aguardado em Belém para a realização dos exames médicos antes da assinará de contrato com o Papão da Curuzu até o final de 2025.

FECHADO COM O LOBO! 📝⚪️🔵



O lateral-esquerdo PK está fechado com o Papão para a temporada 2025! Seja bem-vindo à maior alcateia do mundo. 🐺



Mais informações no site oficial do Paysandu. pic.twitter.com/aUDi8x5Jv1 — Paysandu Sport Club (@Paysandu) December 30, 2024



Por lá, PK vai disputar o Campeonato Paraense, a Copa do Brasil, além da Série B do Campeonato Brasileiro.

Titular no início da temporada, PK perdeu espaço com a chegada de novos reforços para a posição e, na Série A, jogou apenas 11 partidas em 2024. Vale salientar que o atleta também sofreu com algumas lesões durante a competição.

O Vitória tem como opções no elenco para a lateral-esquerda Lucas Esteves e o recém-contratado Hugo, que vem do Botafogo por empréstimo.