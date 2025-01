Lateral do Botafogo é o décimo reforço do Vitória para 2025

Hugo em ação pelo Botafogo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O lateral-esquerdo Hugo é o novo reforço do Vitória para a temporada 2025. O jogador de 23 anos foi campeão do Brasileirão e da Libertadores com o Botafogo, clube onde foi revelado e o único onde atuou profissionalmente. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Portal A TARDE.

Leia mais:

>> Título baiano e "Sula": Confira a retrospectiva do Vitória em 2024

>> Como foi o Natal dos jogadores do Vitória?

>> Clube da Série A prorroga empréstimo com jogador do Vitória

Em 2024, Hugo entrou em campo 33 vezes, marcou um gol e deu sete assistências. Ele é a décima contratação do Vitória para 2025, ano em que o clube disputará cinco competições: Baianão, Brasileirão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Além de Hugo, o Vitória tem acerto com o goleiro Gabriel, com o zagueiro Zé Marcos, com o lateral-direito Claudinho, com os volantes Thiaguinho, Ronald e Val Santos, com o meia Bruno Xavier e com os atacantes Fabrício e Wellington Rato.