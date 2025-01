Título baiano e "Sula": Confira a retrospectiva do Vitória em 2024

Após seis longos anos, o Vitória conquistou o Campeonato Baiano diante do maior rival - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a conquista da Série B de 2023 com méritos, a torcida rubro-negra aumentou suas expectativas em relação ao ano de 2024. Fora da Série A do Campeonato Brasileiro após cinco temporadas, o clube conquistou seus objetivos esportivos traçados pelo presidente Fábio Mota e a cúpula diretiva, que almejaram chegar às finais da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano, à quarta fase da Copa do Brasil e terminar o Brasileirão, no mínimo, na 16ª colocação.

Com isso, a equipe do Portal A TARDE preparou a retrospectiva 2024 do Leão da Barra, destacando os acontecimentos mais marcantes do Vitória na temporada.

Êxito no Baianão e fracassos nas Copas do Brasil e do Nordeste

Após seis longos anos, o Vitória conquistou o Campeonato Baiano diante do maior rival. Mas, para chegar ao êxito, a equipe superou a desconfiança de parte da torcida depois de duas derrotas para Barcelona de Ilhéus e Jequié. Vencer o clássico Ba-Vi de virada diante da sua torcida no Barradão foi essencial para a mudança do time.

Após eliminar o Barça com autoridade na semifinal ao vencer os dois jogos, o Leão da Barra venceu o jogo de ida contra o arquirrival Bahia em uma virada inesquecível do Barradão por 3 a 2. Ao empatar na Arena Fonte Nova por 1 a 1 diante de 45 mil tricolores, o rubro-negro celebrou o 30º título estadual de sua história.

Na Copa do Nordeste, o Colossal iniciou a competição de maneira instável, porém acordou tarde na busca da classificação as quartas de final do regional. No final das contas, a equipe comandada por Léo Condé terminou na 5ª colocação do Grupo A, com 14 pontos em oito jogos.

Por causa do título da Série B, o Leão estreou na Copa do Brasil 2024 na terceira fase. O adversário foi o Botafogo, que futuramente seria o campeão brasileiro e da Libertadores na temporada. No confronto, que marcou a estreia de Thiago Carpini no comando técnico, o rubro-negro foi superado nos dois jogos e deu adeus a competição. Na ocasião, a equipe amargava a marca negativa de sete jogos sem vencer, sendo cinco derrotas seguidas naquela ocasião.

Do início terrível no Brasileirão a classificação para a Sul-Americana

O Vitória retornou a Série A com um cartão de visitas que causou pânico ao torcedor. A equipe somou apenas um ponto e acumulou sete derrotas nas oito primeiras rodadas. A preocupação era evidente, contudo o técnico Thiago Carpini promoveu uma verdadeira reformulação no elenco. Dos campeões da Série B de 2023, o lateral Zeca, os volantes Rodrigo Andrade e Dudu, dos meias Luan e Daniel Jr., além dos atacantes Luiz Adriano, Léo Gamalho e Mateus Gonçalves não estavam nos planos do comandante e foram dispensados.

Com o pensamento de somar ponto a ponto para se manter na elite, o time sofreu e passou grande parte da primeira fase na zona de rebaixamento ou próximo. A equipe foi ganhando consistência com a chegada de reforços como os zagueiros Edu e Neres, dos volante Machado e Ricardo Ryller, e do atacantes Carlos Eduardo e Gustavo Silva.

Apesar dos momentos difíceis na vida pessoal que culminaram em um jejum de gols por três meses, Alerrandro se superou e foi a referência no ataque, terminando como artilheiro do Brasileirão ao lado de Yuri Alberto, com 15 gols marcados. A base da equipe tinha os destaques de Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Lucas Esteves e Matheusinho.

A incrível campanha no segundo turno comprovou o bom trabalho de Carpini. Com variações na formatação tática, aplicação coletiva e assimilação do trabalho, o Vitória terminou com a sétima melhor campanha do returno. No fim, a equipe terminou na 11ª posição, com 49 pontos somados e de quebra, garantiu a classificação para a Copa Sul-Americana de 2025 após oito anos.

Após um 2024 com a sensação de dever cumprido, o Vitória mantém uma base para um 2025 que será extenso, com cinco competições. As metas são a manutenção na elite nacional, chegar a decisão da Sul-Americana e chegar a Libertadores pela primeira vez. O técnico Thiago Carpini e a direção de futebol estão alinhados para a montagem do novo plantel. Novos reforços já foram acertados e outros chegarão para compor o grupo.