Salah termina 2024 como artilheiro das ligas europeias; veja ranking

Além de principal jogador do Liverpool, líder isolado da Premier League, o atacante Mohamed Salah terminou o ano de 2024 como o jogador com mais participações diretas em gol entre todas as ligas europeias. O egípcio, até então, é o artilheiro e o líder de assistências na temporada do futebol no velho continente.

O atleta foi importante mais uma vez neste domingo, 29, na goleada por 5 a 0 sobre o West Ham, pela 19ª rodada do campeonato inglês. Com o resultado os Reds conquistaram a 14ª vitória e chegaram aos 45 pontos somados em 18 partidas. Salah, portanto, é o principal destaque da campanha do Liverpool, marcando 17 gols e distribuindo 13 assistências.

Nas principais ligas europeias, Omar Marmoush, do Frankfurt, da Alemanha, e Gyokeres, do Sporting, são os jogadores que mais chegam perto, somando 20 ações diretas em gols cada. Harry Kane, do Bayern de Munique, e Lewandowski, do Barcelona, também se aproximam da contagem.

Raphinha é o único brasileiro entre os dez primeiros no ranking de destaques na temporada atual. O atacante do Barça marcou 11 gols e distribuiu seis assistências na La Liga.

