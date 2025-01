Cristiano Ronaldo pode deixar futebol saudita e aceitar novo desafio

Caberia em seu time? - Foto: FAYEZ NURELDINEAFP

Com o contrato junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, chegando ao fim (junho de 2025) e ainda sem pensar em aposentadoria, o astro do futebol, Cristiano Ronaldo, poderá, a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, assinar um pré-contrato com qualquer equipe do futebol mundial.

CR7 elogiou a qualidade do Campeonato Saudita durante um evento realizado na última semana, mas deixou seu futuro no futebol local em aberto. “Não sei o que pode acontecer no futuro”, afirmou.

Se ele segue no futebol árabe, volta à Europa ou até mesmo segue desafios inéditos para ele, como o futebol dos Estados Unidos ou Brasil, ainda é incerto, mas será que podemos sonhar com o craque português em terras 'brazucas'?

Até então, seria algo mais próximo da utopia que da realidade, principalmente por conta do salário astronômico do atleta, mas, assim como era algo inacreditável a vinda de Lusito Suárez e Mamphis Depay. , o 'Robozão' pode pintar em um grande clube brasileiro e fazer história.

Segundo a Forbes, o atacante português lidera o ranking de jogadores mais bem pagos do mundo. De acordo com o levantamento publicado pela revista, Cristiano Ronaldo recebe cerca de 285 milhões de dólares por temporada, cerca de 1,6 bilhão de reais na cotação atual.

Neymar, que recentemente teve seu nome especulado em uma possível volta ao Brasil, é o segundo lugar, e recebe cerca de 110 milhões de dólares por ano, cerca de 624 milhões de reais na cotação atual.