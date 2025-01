River Plate se aproxima de atacante chileno na mira do Vitória

Gonzalo Tapia, atacante que atuou pela Universidad Católica, do Chile, em 2024 - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais)

O Vitória ganhou, nesta segunda-feira 30, um concorrente de peso para contratar o atacante Gonzalo Tapia, que está livre no mercado após decidir não renovar contrato com a Universidad Católica, do Chile.

O River Plate, da Argentina, também está interessado no jogador e possui negociações avançadas com o chileno de 22 anos. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, Tapia estabeleceu o River como prioridade e pretende atuar no clube em 2025.

O acordo que está sendo montado entre as partes envolve um contrato a longo prazo. Vale mencionar que, além do Vitória, outros clubes do Brasil e do México também se interessaram pelo atacante.

Em 2024, o chileno marcou 11 gols, distribuiu 4 assistências em 33 jogos e foi um dos destaques da Universidad Católica, que é comandada pelo brasileiro Tiago Nunes.