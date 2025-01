Bahia define prioridades no mercado após atletas apalavrados; entenda

Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia - Foto: (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Após encaminhar as contratações dos meio-campistas Erick, Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante Erick Pulga, o Bahia ainda busca reforçar mais três setores do campo nesta janela de transferências. Ligado no mercado da bola, o Tricolor quer goleiro, zagueiro centroavante visando a disputa da próxima temporada.

Leia mais:

>> River Plate se aproxima de atacante chileno na mira do Vitória

>> Vitória cede volante por empréstimo a clube paulista; saiba qual

>> Paysandu atravessa o Remo e anuncia lateral-esquerdo do Vitória

De acordo com a jornalista Gabrielle Gomes, os jogadores contratados com o intuido de repor saídas não estarão nesta contagem de reforços. Um exemplo é a provável venda do meio-campista Thaciano, que vai ter sua vaga preenchida por um substituto direto.

A busca por um goleiro não é novidade no Esquadrão de Aço. Desde que Marcos Felipe, considerado titular, perdeu a confiança do treinador Rogério Ceni, a posição não conta com um dono fixo. Adriel e Danilo Fernandes atuaram na reta final no Campeonato Brasileiro.

Com a saída do zagueiro Victor Cuesta, o Bahia conta com os titulares Gabriel Xavier e Kanu, além dos pouco utilizados David Duarte, Vitor Hugo e Marcos Victor como defensores em seu elenco. A posição também é uma das prioridades e vai ser reforçada para 2025.

Um camisa 9 é um forte desejo do torcedor do Tricolor desde a saída do colombiano Oscar Estupiñan, em julho. Jogadores como Thaciano, Everaldo e Lucho Rodríguez fizeram um rodízio na posição, mas o clube baiano vai buscar mais um nome visando encorpar o time.