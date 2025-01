Ex-jogador da seleção russa morre na Guerra da Ucrânia

Aleksei Bugayev, ex-jogador da Seleção da Rússia - Foto: Divulgação

O russo Aleksei Bugayev, ex-jogador da Seleção da Rússia morreu aos 43 anos durante a Guerra da Ucrânia, segundo a imprensa local. Em meio ao conflito, o corpo do ex-atleta não foi recuperado para o velório.

"Infelizmente, as notícias sobre o falecimento de Aleksei são verdadeiras", confirmou Ivan Bugayev, pai do zagueiro, à um jornal do país.

Bugayev teve uma longa carreira no Campeonato Russo, o que o levou à Seleção russa. Em 2004, disputou a Eurocopa, onde atuou em dois jogos. O zagueiro defendeu os clubes Torpedo e Lokomotiv, encerrando a carreira em 2010, aos 29 anos.

Em setembro deste ano, Bugayev foi sentenciado a nove anos e meio de prisão após ser acusado de tráfico de drogas. Posteriormente, expressou o desejo de participar da Guerra na Ucrânia. Segundo a mídia internacional, as autoridades russas têm recrutado prisioneiros para atuar no conflito contra o país vizinho.