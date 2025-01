Medalhista olímpico morre após sofrer acidente doméstico aos 57 anos - Foto: Reprodução/ Instagram / Contigo

O medalhista de bronze na esgrima por equipes nas Olimpíadas de Sydney em 2000, Carlos Alberto Pedroso, faleceu na última quarta-feira, 25, aos 57 anos, em Cienfuegos, Cuba, após sofrer graves queimaduras em um acidente doméstico.

A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Esporte, Educação Física e Recreação (INDER) de Cuba, que lamentou profundamente a perda do esportista que marcou a história olímpica do país.

Segundo o INDER, o acidente causou danos irreparáveis ao medalhista. A imprensa local repercutiu rapidamente o ocorrido. "É uma perda incalculável para o esporte cubano e para todos que admiravam sua trajetória," destacou uma publicação oficial.

Carlos Pedroso fez história no esporte por sua atuação nos Jogos Olímpicos de Sydney, onde conquistou a medalha de bronze ao lado dos colegas de equipe Nelson Loyola e Iván Trebejo. A conquista foi histórica para Cuba, marcando um dos momentos mais memoráveis da esgrima cubana.

A equipe cubana chegou às semifinais após superar adversários de peso, mas acabou sendo derrotada pela França, que avançou à final. O bronze veio em uma emocionante disputa contra a Coreia do Sul, consolidando o lugar de Carlos Pedroso no pódio olímpico e no coração dos fãs do esporte. "Foi uma batalha de determinação e coragem," comentou um analista esportivo à época.