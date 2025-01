Com destino definido, Paulinho se despede de o Atlético-MG

Paulinho posta despedia a torcida do Atlético Mineiro - Foto: MARCELO MANERA

A história do atacante Paulinho com o Atlético Mineiro chega ao seu fim nesta terça-feira, 31. Vendi ao Palmeiras por 18 milhões de euros (R$ 117 milhões), e já está com o processo de rescisão contratual já está lançada no sistema da CBF.

Em suas redes sociais o atleta postou uma despedida à torcida atleticana.

O lançamento do processo de rescisão foi lançado no dia 20 de dezembro, sexta-feira, e deve sair no BID até sexta-feira, 3.

O destino para o atacante de 24 anos será o Palmeiras, que desembolsou em torno de 18 milhões de euros (R$ 113,7 milhões na cotação atual) ao Galo, além de enviar Patrick e Gabriel Menino para ter Paulinho por cinco temporadas, até 2029. O alviverde ainda terá um percentual dos direitos econômicos dos jogadores envolvidos na troca.

Paulinho vem como um reforço de peso para o ataque palmeirense, visto sua versatilidade no setor ofensivo, resultando em 19 gols na temporada. Ele desembarca na barra funda em processo de recuperação por conta de uma lesão na canela, porém não é preocupação, já que seu retorno é previsto para março e abril, voltando a tempo para o super Mundial de Clubes.