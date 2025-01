Bahia acerta empréstimo de volante ao América-MG para 2025

Miquéias possui contrato com o Bahia até o final de 2026 - Foto: Divulgação | ECBahia

O América-MG acertou, nesta segunda-feira, 30, a contratação por empréstimo do volante Miquéias, do Bahia. O jogador disputou a Série B do Brasileiro na última temporada pelo Ituano, clube que foi rebaixado para a terceira divisão. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia.

O meio-campista é aguardado em Belo Horizonte na próxima sexta-feira, 3, para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, conforme informações do Portal O Tempo.

Revelado pela Ferroviária, Miquéias chegou ao Bahia em 2021 para a equipe sub-20 e participou de alguns jogos pela Série A naquele ano e também pela segunda divisão em 2022.

Sem espaço, o volante foi emprestado ao Criciúma em 2023 e contribuiu para o acesso da equipe à elite do futebol brasilerio. Em 2024 o atleta foi novamente transferido ao Ituano

Aos 23 anos de idade, o volante possui contrato com o Bahia até o final de 2026.