Bahia foi o oitavo clube do mundo que mais jogou em 2024; veja ranking

Os clubes brasileiros se destacaram entre as equipes com mais partidas disputadas em 2024. Para o Bahia, uma temporada que rendeu uma classificação para a Copa Libertadores também foi desgastante em relação ao número de jogos. O Tricolor, mesmo não disputando nenhuma competição internacional, foi o oitavo time do mundo que mais vezes entrou em campo no ano.

Dos 20 times com mais partidas, apenas um deles não disputou o Brasileirão e, de acordo com levantamento realizado pelo SofaScore, o Esquadrão de Aço disputou 69 jogos durante a temporada. O ano de 2025, no entanto, promete ser ainda mais desgastante, já que o clube baiano terá uma competição a mais no seu calendário.

Em 2024, o Bahia competiu pelo Campeonato Baiano, Copas do Brasil e do Nordeste, além do Brasileiro. A próxima temporada promete mais jogos a serem disputados pela Libertadores e, visando reduzir o desgaste, o Tricolor utilizará a equipe sub-20 na reta inicial do Baianão enquanto a equipe principal seguirá preparação na cidade de Girona, na Espanha.

Para efeito de comparação, o Botafogo, que conquistou a Glória Eterna, foi o clube que mais vezes entrou em campo no ano. O Alvinegro disputou 75 partidas e, caso mantenha o mesmo resultado em competições nas próximas temporadas, ainda terá que lidar com o Mundial de Clubes da Fifa. O mesmo serve para Flamengo, Palmeiras e Fluminense.

