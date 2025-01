Astro do Corinthians, Memphis Depay surge em destino turístico da Bahia

Astro do Corinthians Memphis Depay curte férias na Bahia - Foto: Reprodução / Redes Sociais e Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Memphis Depay, atacante do Corinthians, está curtindo intensamente as férias. Após uma rápida temporada em Gana, o jogador foi flagrado caminhando nas ruas de Trancoso, paraíso localizado no Litoral Sul da Bahia.

O holandês foi abordado por fãs de futebol e gentilmente tirou algumas fotos. Nas imagens, é possível ver torcedores da dupla Ba-Vi disputando uma selfie com o craque corintiano.

Com status de astro do futebol mundial, Memphis chegou ao Corinthians em setembro após passagem pelo Atlético de Madrid.

O neerlandês foi um dos responsáveis pela ótima campanha da equipe no Brasileirão. Ele atuou em 14 oportunidades com a camisa alvinegra, com sete gols marcados e quatro assistências distribuídas.

Seu vínculo com o Corinthians é válido até o fim de 2026.