Campeão do Mundo, Jesús Navas se despede do futebol no Sevilla

Navas comemorando titulo da Eurocopa com a Espanha - Foto: MIGUEL MEDINAAFP

O espanhol Jesús Navas se despediu nesta segunda-feira, 30, do futebol numa emocionante cerimônia realizada no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, onde os torcedores dedicaram canções e homenagens ao lendário zagueiro 'sevillista'.

Navas, de 39 anos, anunciou que se aposentaria do futebol no dia 31 de dezembro devido a uma lesão no quadril que enfrenta há várias temporadas.

"Vivo para levar alegria ao meu Sevilla e aos torcedores espanhóis e se não fosse pelo quadril eu teria continuado, com certeza. Por isso foi muito difícil para mim dizer que isto termina aqui", declarou em meio às lágrimas o jogador com o maior número de títulos da história da seleção espanhola aos 45 mil torcedores que lotaram o estádio do Sevilla.

Leia mais:

>>Quase centenária, Corrida de São Silvestre encerra o ano esportivo

>>Zagueiro especulado no Vitória pode reforçar clube paulista

>>Ex-jogador da seleção russa morre na Guerra da Ucrânia

"Há vários anos que sofro de problemas no quadril, mas nas últimas semanas as dores pioraram", acrescentou o jogador que, tirando o período no Manchester City (de 2013 a 2017), sempre jogou pelo Sevilla.

Revelado nas categorias de base do Sevilla, Navas disputou 705 partidas em 18 temporadas pela equipe andaluza, além de outras 183 durante sua passagem pela Inglaterra.

Despedida de Jesus Navas | Foto: CRISTINA QUICLER/ AFP

Navas, cujo nome foi cantado durante vários momentos pela torcida, recebeu uma camisa com o número 705 autografada por todos os integrantes do elenco, numa homenagem em que esteve acompanhado da esposa, dos dois filhos e dos pais.

O jogador conquistou quatro títulos pela Espanha (Copa do Mundo de 2010, Eurocopa de 2012 e 2024 e Liga das Nações de 2023), outros oito pelo Sevilla (Copa do Rei em 2007 e 2010, Supercopa da Espanha em 2007 e Liga Europa em 2006, 2007, 2020 e 2023) e três com o City (a Premier League em 2014 e a Copa da Liga em 2014 e 2016).

Disputou a sua última partida como jogador profissional no dia 22 de dezembro, no Estádio Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid derrotou o Sevilla por 4 a 2.