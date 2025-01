Brasileiro marca, United perde para Newcastle e amplia crise

Jogadores do Newcastle comemorando - Foto: DARREN STAPLESAFP

No último jogo da Premier League de 2024, o Manchester United recebeu o Newcastle em Old Trafford e acabou sendo derrotado pelo placar de 2x0. O resultado contou com uma atuação brilhante do brasileiro Joelinton, que marcou o segundo gol da noite.

A partida foi válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, encerrando o primeiro turno da competição. Até o momento, o United é apenas o 14° colocado, com 22 pontos. O Newcastle, por sua vez, está na 5ª colocação, com 32 pontos e quatro vitórias consecutivas.

Com o resultado, os Red Devils chegam a três jogos sem vencer dentro de casa, igualando a temporada de 1978/79, há 46 anos, quando também sofreram com a sequência.

O placar da vitória da equipe alvinegra contou com o suéco Isak, com 12 gols na competição, e do brasileiro Joelinton. Ao todo, o jogador já soma quatro gols e uma assistência na competição.

Já em 2025, as equipes entram em campo neste fim de semana, pela 20ª rodada da Premier League. O Manchester United não terá vida fácil e enfrentará o Liverpool, líder da competição, no domingo, 5, às 13h30. O Newcastle, por sua vez, visita o Tottenham, no sábado, 4, às 9h30.