Bet patrocinadora do Bahia não consegue liberação do Governo

Esportes da sorte não recebe autorização para atuar no Brasil - Foto: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda divulgou, nesta terça-feira, 31, as casas de apostas autorizadas a atuarem através de uma quota fixa a partir de 1º de janeiro de 2025. No Diário Oficial da União (DOU), a lista não constou com o nome da "Esportes da sorte", patrocinadora do Bahia.

A ausência do nome da empresa entre as autorizadas está ligada à origem dos recursos e a conformidade das plataformas, que foram destacadas como os principais motivos para o indeferimento dos pedidos de autorização.

Regis Dudena, secretário de Prêmios e Apostas, editou uma nova portaria (SPA/MF Nº 2.104/2024), responsável por atender, de forma provisória, as empresas que cumpriram os requisitos estabelecidos, mas apresentaram pendências corrigíveis no processo administrativo de autorização.

No entanto, a recém apresentada Bet7k, patrocinadora master do Esporte Clube Vitória, teve a sua liberação concedida nesta terça-feira. A autorização é de caráter provisório e, posteriormente, será novamente avaliada.

Contatados pela reportagem do Portal A TARDE, a assessoria do Esporte Clube Bahia ainda não se manifestou sobre a ausência da Esportes da Sorte na lista e quais medidas serão tomadas.