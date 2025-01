Atacante decide deixar o Botafogo e acertar com clube francês

Luiz Henrique ,atacante do Botafogo - Foto: Foto: Vitor Silva | Botafogo

O atacante Luiz Henrique, destaque do Botafogo em 2024 e peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, está de saída do clube. O jogador, eleito Rei da América, já tem destino certo: o Lyon, da França, que também pertence ao CEO da equipe carioca, John Textor.

>> Na temporada, o atacante marcou 13 gols e distribuiu 6 assistências com a camisa do Botafogo.

Contratado pelo Glorioso no início da tempotada, a possibilidade de Luiz Henrique ser contratado pelo clube francês já havia sido noticiada por alguns portais na época. Durante a temporada, Textor comentou algumas vezes que a decisão final sobre a permanência seria do prórprio jogador.

Apesar disso, a possibilidade de Luiz Henrique defender outro clube europeu em 2025 não está descartada, já que o clube francês atravessa um momento de dificuldades financeiras e poderia negociar o jogador.

Além de Luiz Henrique, O Botafogoperderá o meia Almada, que também se transferirá para o Lyon.