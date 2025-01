LeBron James revela em qual time pretende se aposentar da NBA

Lebron James, cestinha da NBA - Foto: FREDERIC J. BROWN/ AFP

Um dos maiores jogadores da história da NBA, Lebron James completou 40 anos nesta segunda-feira, 30, se aproximando cada vez mais de se despedir das quadras. Questionado, o atleta revelou o desejo de encerrar a carreira no Los Angeles Lakers, franquia em que joga atualmente.

À uma repórter, durante um treino do Lakers, Lebron contou os planos para o final da carreira: "Este é o plano. Eu iria amar se o final for aqui. “Vim aqui para planejar a última etapa da minha carreira e terminá-la aqui, mas também não sou bobo nem cansado demais para entender o negócio do jogo, para entender o negócio do basquete”.

No entanto, se mostrou confiante em se manter na liga por mais temporadas, competindo em alto nível. O camisa 23 garantiu que poderia competir por mais cinco ou sete anos em alto nível.

“Eu provavelmente conseguiria jogar este esporte em alto nível por mais cinco ou sete anos se eu quisesse, mas eu não vou fazer isso”, disse.