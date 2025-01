Ex-volante do Vitória acerta com time da Série B; confira

Rodrigo Andrade comemorando título do Baianão 2023 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mais um ex-jogador do Vitória vai defender o Goiás em 2025. Após anunciar o atacante Zé Hugo, o Esmeraldino oficializou a contratação do volante Rodrigo Andrade.

Experiente, Andrade vem de dois acessos consecutivos a Série A, com o rubro-negro baiano em 2023 e o Mirassol em 2024, respectivamente.



Rodrigo Andrade tem 27 anos e iniciou a carreira no Paysandu e acumula passagens por CSA e Guarani. No Mirassol, fez 12 partidas e deu uma assistência na atual temporada.

No Goiás, Andrade vai disputar o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.

História no Vitória tem títulos e polêmicas

Com a camisa rubro-negra, Andrade atuou em 127 jogos, com quatro gols e quatro assistências. Ele conquistou a Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.

Com um extracampo polêmico, a saída de Rodrigo Andrade do Vitória foi conturbada. Ele e o volante Dudu foram agredidos por torcedores do Vitória em um bar no bairro de Canabrava, na região do Barradão, em Salvador. Ambos estavam afastados do Rubro-Negro na ocasião e foram negociados posteriormente.