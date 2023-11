Subiu! Vitória vira contra o Novorizontino e está de volta à Série A | A TARDE

O Vitória entrou em campo na noite deste domingo, 12, contra o Novorizontino, precisando apenas de um ponto para retornar à elite do futebol brasileiro, mas foi além disso. A equipe comandada por Léo Condé foi até Novo Horizonte, no interior de São Paulo, e venceu por 2 a 1 em jogo válido pela 36ª rodada da Série B. Rômulo abriu o placar para os donos da casa, Léo Gamalho empatou e Welder, de pênalti, fez o gol que carimbou o acesso do Rubro-Negro.

Além de confirmar o retorno à Série A, o Vitória ficou também muito perto do título da Série B, que pode acontecer já nesta terça-feira, 14, sem precisar entrar em campo. Com 69 pontos, o Rubro-Negro conquistará seu primeiro título nacional caso o Criciúma não vença o Guarani fora de casa, no complemento da rodada.

Agora o Vitória volta a Salvador para a última partida em casa nesta temporada, diante do Sport, em jogo que vai ser de muita festa da torcida. O duelo vale pela 37ª rodada, a penúltima da Série B, e a bola rola a partir das 17h de sábado, 18, no Barradão.

O jogo

Com o Novorizontino tentando se reaproximar do G-4, Léo Condé preparou a equipe com novidades: Iury Castilho voltou de lesão e foi escalado como titular, enquanto Matheusinho foi improvisado na lateral esquerda, como já aconteceu outras vezes nesta Série B. No entanto, o Vitória entrou totalmente desligado na partida e viu o Novorizontino dominar completamente os primeiros 45 minutos.

A primeira oportunidade do Tigre foi aos 11, quando Willean Lepo recebeu de Douglas Baggio e ficou na boa para marcar, mas Matheusinho se jogou na frente da bola e desviou para a linha de fundo. No lance seguinte, após cobrança de escanteio curto, a bola foi levantada na área e o zagueiro César Martins subiu mais que todo mundo e tocou de cabeça para fora, assustando o goleiro Lucas Arcanjo.

Aos 19, Geovane avançou pelo meio com espaço e soltou a bomba do meio da rua. Lucas Arcanjo não conseguiu se posicionar para fazer a defesa com segurança e acabou espalmando para o meio da área, nos pés de Rômulo. O meia do Novorizontino tocou de primeira e abriu o placar para a equipe paulista.

Mesmo após o gol, o Novorizontino seguiu melhor na partida e parecia próximo do segundo gol. A primeira chance do Vitória foi aos 43, com um chute de Iury Castilho de longa distância que Georgemy espalmou para o lado e Léo Gamalho, na sobra, errou a finalização. No último lance antes do intervalo, Zeca cruzou no capricho da direita e Léo Gamalho, sozinho, dominou e deixou tudo igual no interior de São Paulo.

Segundo tempo

Após marcar o gol no último lance do primeiro tempo, Léo Gamalho sentiu o joelho e foi substituído no intervalo. Quem também saiu foi o meia Giovanni Augusto, que não foi bem nos primeiros 45 minutos. Matheus Gonçalves e João Victor entraram na equipe, respectivamente, mas o time seguiu desconectado do jogo e errando lances bobos no sistema defensivo.

Aos 12, Douglas Baggio finalizou da entrada da área e carimbou o travessão de Lucas Arcanjo. No minuto seguinte, Baggio recebeu novamente na entrada da área e chutou com muito perigo, tirando tinta da trave. Aos 37, em contra-ataque do Tigre, Felipe Marques ficou cara a cara com Lucas Arcanjo e o goleiro do Vitória se redimiu evitando o segundo gol dos donos da casa com uma defesaça.

Melhor em campo, o Novorizontino repetia o cenário da primeira etapa: quando parecia que estava próximo de marcar, leva o gol. Aos 42, o Vitória mostrou que não é o líder à toa. Após jogada de Welder, Dudu acertou o travessão e quase virou o jogo, mostrando que o Rubro-Negro estava vivo na partida.

No entanto, o lance que definiu o jogo aconteceu oito minutos depois, já nos acréscimos. Zé Hugo, que havia acabado de entrar, driblou Georgemy e foi derrubado dentro da área, pênalti marcado para o Leão. Welder foi para a cobrança e com muita frieza colocou a bola no fundo das redes e saiu para comemorar o retorno do Vitória à elite do futebol brasileiro com duas rodadas de antecedência.