Ex-atacante do Vitória é anunciado como novo reforço do Goiás

Após confirmar sua saída do Vitória, o atacante Zé Hugo já tem seu destino definido. O jogador de 25 anos é o mais novo reforço do Goiás.

O anuncio oficial ocorreu na tarde desta sexta-feira, 27. No Esmeraldino, ele vai disputar o Campeonato Goiano, as Copas Verde e do Brasil, além da Série B do Campeonato Brasileiro.

Paraibano de João Pessoa, José Hugo Sousa dos Santos tem 25 anos e deu seus primeiros passos no futebol nas divisões de base do Novo Horizonte de Santa Maria-RS e posteriormente no Guarany de Camaquã-RS.

Ele começou profissionalmente no Farraoupilha-RS e acumula passagens por Botafogo-PB, Nova Mutum-MT, Azuriz-PR, Coritiba e Santo André.

Zé Hugo chegou ao Vitória no segundo semestre de 2023. Ele atuou por jogos 80 com a camisa Rubro-Negra, com sete gols marcados e 11 assistências para gol.

No Leão da Barra, conquistou o Campeonato Brasileiro Série B de 2023 e o Campeonato Baiano de 2024.