Vídeo: sondado pelo Vitória, zagueiro exibe físico nas redes

Sem clube após encerrar sua passagem pelo Flamengo, o zagueiro David Luiz, de 37 anos, é um sonho distante do Vitória, clube que revelou o craque. O jogador não renovou com a equipe carioca após quatro temporadas mas, mesmo de férias, segue mantendo a boa forma física.

Através das redes sociais, o zagueiro publicou um vídeo executando alguns exercícios no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro, demonstrando o bom condicionamento. Na legenda, o atleta escreveu "Nunca desista", em inglês.

O contrato do zagueirão, que se encerra em 31 de dezembro, marca o fim de um ciclo de 132 partidas no rubro-negro carioca, com quatro gols, duas assistências e quatro títulos: Libertadores (2022), duas Copas do Brasil (2022 e 2024) e o Campeonato Carioca (2024).