Vitória demonstra interesse em Fernando Sobral, do Cuiabá

Fernando Sobral, meio-campista do Cuiabá - Foto: Reprodução / Cuiabá E.C

O Esporte Clube Vitória segue ativo no mercado de transferências buscando reforçar seu elenco para a temporada de 2025. Desta vez, o alvo é o meio-campista Fernando Sobral, de 30 anos, atualmente no Cuiabá. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande nesta quinta-feira, 26.

Segundo o jornalista, o Leão da Barra já entrou em contato com a diretoria do Cuiabá para sondar as condições financeiras para uma possível negociação. Fernando Sobral possui contrato com o clube mato-grossense até o final de 2026. No entanto, com o rebaixamento do Cuiabá para a segunda divisão, a equipe se mostra disposta a negociar o jogador.

Leia mais:

>> Sabalenka diz estar 'pronta' para novo título na Austrália

>> Joia do Grupo City morre após confusão no Uruguai

>> Volante do Vitória é alvo de disputa entre rivais paulistas

Apesar do interesse do Vitória, a negociação não deve ser simples. De acordo com Venê Casagrande, o Cuiabá só aceita liberar o meia em uma transação definitiva, descartando a possibilidade de empréstimo. Recentemente, o clube recusou uma proposta de empréstimo de um time mexicano pelo atleta, o que reforça a postura do Cuiabá em relação à negociação.

Além da sondagem por Fernando Sobral, o Vitória tem se movimentado bastante no mercado. Ainda nesta quinta-feira, veio à tona a concretização da contratação do lateral-esquerdo Hugo, do Botafogo. O clube também já acertou as contratações do goleiro Gabriel; do zagueiro Zé Marcos; do lateral-direito Claudinho; dos volantes Thiaguinho, Ronald e Val Santos; do meia Bruno Xavier; e dos atacantes Fabrício e Wellington Rato. Com essas contratações, o Vitória demonstra o objetivo de montar um elenco competitivo para a próxima temporada.