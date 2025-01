Joia do Grupo City morre após confusão no Uruguai

Geral Froste, ex-goleiro do Montevidéu City Torque - Foto: Reprodução

O jovem goleiro uruguaio Geral Froste, de 14 anos, proveniente das categorias de base do Montevidéu City Torque - clube do City Football Group, conglomerado dono do Bahia -, morreu na madrugada desta quinta-feira, 26. O atleta teria tentado defender a mãe em uma discussão entre vizinhos, segundo uma testemunha.

"Geral vê que a mãe está brigando e pula o muro porque ela havia fechado o portão. Ele foi tirar a mãe dali. Quando ela viu que ele vinha, se virou para evitar que intervisse na discussão. Foi quando o marido da mulher com quem a mãe de Geral discutia sacou uma arma e atirou à queima-roupa", contou Valeria - vizinha da família -, em entrevista ao telejornal Subrayado, do Uruguai.

"Quando caiu no chão, já caiu morto. Não havia mais nada a fazer", concluiu a entrevistada. O adolescente chegou a ser levado a uma unidade de saúde local.

Segundo o Subrayado, o suspeito do ataque recolheu os projéteis e tirou sua jaqueta logo depois do crime, mas acabou preso e teve a casa incendiada. Ele tem seis passagens pela polícia, a última por furto, em dezembro de 2023.

Por meio das redes sociais, o time uruguaio se despediu do garoto. "Lamentamos profundamente o falecimento de Geral Froste, goleiro da seleção sub-14 do clube. Acompanhamos seus familiares, amigos e colegas neste momento de tristeza para todos nós. Adeus Geral", publicou. O Tricolor de Aço também apoiou o clube "parceiro".