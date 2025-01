Vitória quita dívida e se acerta com banco na Justiça

Após pagamento de dívida, Barradão escapou de ser penhorado - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após ser acionado judicialmente por uma dívida de 2020, o Vitória chegou a um acordo com o Banco Daycoval, que fazia a cobrança de R$ 13,3 milhões.

Com o pagamento da dívida que estava em atraso desde setembro, o rubro-negro evitou a penhora das cotas de televisão e de estruturas físicas, como o Barradão e a Chácara Vidigal Guimarães, a concentração do time profissional. A informação foi divulgada pela Itatiaia.

Leia mais:

>> Título baiano e "Sula": Confira a retrospectiva do Vitória em 2024

>> Vídeo: Sondado pelo Vitória, zagueiro exibe físico nas redes

>> Imprensa chilena especula atacante no Vitória; saiba quem é

A homologação do acordo foi executado pela 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) no dia 20 de dezembro. De acordo com a publicação, o Vitória vai pagar mensalmente ao Daycoval R$ 441,9 mil.

A resolução do caso se deu graças ao novo patrocinador máster do Leão, considerado o maior da história do clube, que viabilizou um novo contrato de garantia.

“Nós vamos mandar esse contrato com a nova ‘bet’ de garantia, repactuar a dívida e dar sequência. Nós estamos só administrando dívida. Foi penhorado, a penhora já caiu e hoje está desembaraçado. Tinha a ameaça se a gente não solucionasse o problema, mas nós já estamos mandando o contrato”, explicou o presidente Fábio Mota em entrevista ao A TARDE Esporte Clube No Ar, da Rádio A TARDE FM.

Caso ocorra uma novo descumprimento do acordo, o Vitória será obrigado a pagar R$ 1,8 milhão. As garantias seguem as cotas de TV e as estruturas físicas.