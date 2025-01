Imprensa chilena especula atacante no Vitória; saiba quem é

Maximiliano Guerrero em ação com a camisa da La U - Foto: Reprodução / Instagram / @udechileoficial

Com o Vitória ativo no mercado da bola, as especulações em relação ao rubro-negro baiano aumentam. A bola da vez é o atacante chileno Maximiliano Guerrero, que atua no Universidad de Chile. A informação foi divulgada pelo site de notícias Cooperativa.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a diretoria rubro-negra, que não respondeu os questionamentos feitos até o fechamento desta matéria.

Leia mais:

>> Título baiano e "Sula": Confira a retrospectiva do Vitória em 2024

>> Vídeo: Sondado pelo Vitória, zagueiro exibe físico nas redes

>> Vitória demonstra interesse em Fernando Sobral, do Cuiabá

De acordo com a publicação da página chilena, a cúpula diretiva rubro-negra iniciou o processo de monitoramento em relação ao jogador e que estaria disposto a pagar a multa de 1,3 milhão de dólares, o equivalente a R$ 8 milhões convertidos na nossa moeda.

Maximiliano Gabriel Guerrero Peña tem 24 anos e é formado nas divisões de base da La U. Ele atuou somente no futebol chileno, nas equipes do La Serena, clube da sua cidade natal e onde se profissionalizou, além do Rangers de Talca.

Com a camisa do Universidad de Chile, Guerrero jogou por 34 oportunidades, marcou seis gols e deu cinco assistências, sendo peça importante no vice-campeonato chileno desta temporada.