Bahia vai anunciar primeiros reforços nas próximas semanas; veja nomes

Após anunciar, em dezembro, a saída de alguns jogadores do elenco, o Bahia deve oficializar a chegada dos primeiros reforços para 2025 nas próximas semanas. O Esquadrão de Aço viaja para Girona na quinta-feira, 9, visando iniciar a pré-temporada e já quer contar com os novos contratados à disposição do técnico Rogério Ceni.

Entretanto, os anuncios oficiais devem ser feitos apenas após a abertura da janela de transferências, no dia 3 de janeiro. O Tricolor, portanto, aguarda o prazo para noticiar os quatro jogadores que estão encaminhados com o clube baiano.

A primeira contratação do Bahia para 2025 foi o meio-campista David Martins, promessa de 17 anos do América-MG, que chega inicialmente para compor o elenco do time sub-20 e já foi oficializado pelo azul, vermelho e branco.

O atleta deve ficar à disposição do treinador Leonardo Galbes para a disputa das primeiras rodadas do Campeonato Baiano, em partidas que o grupo principal vai estar em período de preparação na Espanha.

A lista de reforços do Tricolor também conta com o volante Erick, que atuou no Athletico-PR nas últimas temporadas. O jogador, que aguarda apenas os exames médicos e a assinatura do contrato para ser anunciado, custou cerca de R$ 28,7 milhões ao clube baiano.

O atacante Erick Pulga, do Ceará, é outro que deve se apresentar ao Esquadrão em janeiro. O Bahia oficializou uma proposta de três milhões de dólares (cerca de R$ 18,8 milhões) e possui negociações avançadas com a equipe cearense.

O interesse do Vozão no lateral-esquerdo Matheus Bahia pode facilitar o acordo entre as partes.

O meio-campista Rodrigo Nestor, do São Paulo, também está muito próximo de ser anunciado.O jogador deve chegar ao Tricolor por empréstimo, em um acordo inicial de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões) e metas por desempenho, que, caso sejam cumpridas, obrigam o clube a investir mais 4,7 milhões de euros (R$ 30 milhões) na compra do atleta.

Outro nome vindo do São Paulo é o uruguaio Michel Araújo. A negociação prevê a aquisição em definitivo, com um investimento de 2,75 milhões de euros (cerca de R$ 17,3 milhões).

Esse montante inclui uma dívida do clube paulista com o jogador, avaliada em 250 mil euros. Além disso, o atleta foi uma indicação do técnico Rogério Ceni.