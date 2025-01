Ídolo! Juazeirense renova com volante de olho na Pré-Copa do Nordeste

Waguinho, volante da Juazeirense - Foto: Reprodução

Na preparação para a fase classificatória da Copa do Nordeste, a Juazeirense anunciou, nesta quarta-feira, 1º, a renovação de contrato do volante Waguinho até o final de 2025. Aos 40 anos, o jogador atuará pela 15ª temporada vestindo a camisa da Cancão de Fogo.

"Com 13 anos de serviços prestados à Juazeirense, Waguinho é muito mais que um jogador: é um símbolo de dedicação e compromisso. Desde sua chegada ao time, o volante construiu uma história marcada por raça, liderança e respeito à camisa. Em campo, seu estilo de jogo incansável e sua entrega são marcas registradas, características que conquistaram a torcida e o tornaram uma das figuras mais queridas do clube", diz parte do comunicado da assessoria de imprensa do time.

Além do Nordestão, a equipe baiana estará na disputa em 2025 pela Série D do Brasileiro e Campeonato Baiano. O clube estreia na temporada no próximo sábado, 4, contra o Fluminense, do Piauí, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste.

Se avançar para a próxima etapa, que garante uma vaga na fase de grupos, o Cancão de Fogo terá pela frente o vencedor do duelo entre Ferroviário-CE e Santa Cruz-RN.

A Juazeirense têm se preparado para 2025 desde o término da última temporada, em julho de 2024. A equipe iniciou o planejamento em Outubro, quando oficializou a renovação do treinador João Carlos. Até o momento, o clube anunciou a chegada de 23 reforços.