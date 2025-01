Vitória empresta meia cria da base para clube paulista

Dudu em sua passagem pelo CSA em 2024 - Foto: Augusto Oliveira / ASCOM CSA

O destino do meia Dudu Miraíma já está definido para 2025. Especulado no Náutico e no Retrô-PE, o cria da base foi cedido pelo Vitória ao Noroeste, de Bauru, que disputa o Campeonato Paulista.

Esse será o quarto empréstimo do atleta nos últimos anos e sua segunda experiência no futebol de São Paulo.

“Vim pelo projeto do Noroeste. Já trabalhei com alguns atletas que estão aqui no elenco, e todos têm uma mentalidade vencedora. Chego para conquistar e vencer. Espero que este seja um Paulistão abençoado para todos nós”, comentou Dudu em sua apresentação.



Dudu Miraíma era considerado uma das boas revelações formadas na base rubro-negra. Ele foi peça importante na Série C de 2022, colaborando com o acesso à Série B.

Em 2023 perdeu espaço e disputou apenas 13 partidas, até ser emprestado para o Náutico. Ele também passou por Portuguesa e CSA.

Dudu vestiu a camisa rubro-negra em 100 partidas, com seis gols marcados e duas assistências. Na passagem pelo Azulão do Mutange em 2024, atuou por 11 jogos pela Série C e foi titular em dois.