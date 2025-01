Meia do Vitória pode retornar ao futebol pernambucano

Dudu durante atividade no CSA - Foto: Augusto Oliveira / ASCOM CSA

Alguns jogadores emprestados pelo Vitória começam a definir seus prováveis destinos. É o caso do meia Dudu Miraíma, que no início do ano estava na Portuguesa e depois foi cedido ao CSA. De acordo com o presidente Fábio Mota ao Arena Cast, o jogador deve retornar para o futebol pernambucano.

Vale destacar que Dudu já teve passagem pelo Náutico em 2023. Outro clube que surge como possível interessado em contar com os serviços do meio-campista é o Retrô, que recentemente se sagrou campeão brasileiro da Série D.

Leia mais:

>> Vitória se aproxima da contratação de novo goleiro

>> Vitória se aproxima de acerto com zagueiro do Botafogo

>> Joia da base do Vitória pode ser emprestada ao Criciúma

Dudu Miraíma era considerado uma das revelações formadas na base rubro-negra. Ele foi peça importante na Série C de 2022, colaborando com o acesso à Série B. Em 2023 perdeu espaço e disputou apenas 13 partidas, até ser emprestado.

Dudu vestiu a camisa rubro-negra em 100 partidas, com seis gols marcados e duas assistências. Na passagem pelo Azulão do Mutange, atuou por 11 jogos pela Série C e foi titular em dois.