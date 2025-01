Com show de brasileiros, Arsenal vence e reassume vice-liderança

Gabriel Martinelli comemorando gol marcado - Foto: JUSTIN TALLIS/ AFP

No primeiro jogo de futebol europeu de 2025, o Arsenal visitou o Brentford e venceu pelo placar de 3x1, com gols dos brasileiros Gabriel Jesus e Martinelli, assim como espanhol Merino, que também marcou o seu. Com o resultado, os Gunners vão à 2ª colocação, somando 39 pontos.

Pela 19ª rodada da competição, encerrando o primeiro turno, a equipe londrina tomou um susto nos minutos iniciais, quando Mbeumo abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial. No entanto, vivendo grande fase nos últimos jogos, Gabriel Jesus foi o responsável por deixar o marcador em igualdade.

Após o intervalo, o Arsenal voltou com tudo, não dando espaço para a equipe mandante e virando o jogo com Merino, aos cinco minutos. Gabriel Martinelli, peça chave no ataque dos Gunners, ampliou a vantagem aos oito minutos.

O resultado aproxima a equipe de Londres do Liverpool, atual líder da competição, que soma 45 pontos, mas tem um jogo a menos. O próximo confronto da equipe será diante do Brighton, no sábado, 4, às 14h30.