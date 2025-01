Fluminense oficializa saída de Felipe Melo: "Eternizado na história"

- Foto: Marcelo Goncalves/Fluminense F. C.

O Fluminense oficializou a saída do zagueiro Felipe Melo na tarde desta quarta-feira, 1º, através das redes sociais. O atleta defendia as cores da equipe carioca há três temporadas, tendo conquistado quatro títulos no período, entre eles a Libertadores de 2023, primeira da história do clube.

"O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores", publicou o tricolor.

A notícia não é novidade para os torcedores do Flu, tendo em vista que Mário Bittencourt, presidente do clube, já havia anunciado que não renovaria com o atleta. Desta maneira, Felipe Melo está saindo como agente livre, podendo assinar com qualquer outra equipe de forma gratuita.

"O Fluminense Football Club agradece a Felipe Melo por toda a dedicação empenhada ao longo de três temporadas e deseja muito sucesso nos próximos passos de sua vida pessoal e profissional", agradeceu o tricolor carioca.

O zagueiro, apelidado de Pitbull, chegou ao Fluminense em 2021, saindo do Palmeiras após ser campeão da Libertadores daquela edição. No período, disputou 108 jogos com a equipe, colaborando com três gols. Ao todo, conquistou dois títulos do Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana.