Permanência de Lucas Arcanjo faz goleiro repensar vinda ao Vitória

Ganriel Vasconcellos foi titular no gol do Juventude em 2024 - Foto: Divulgação / @ECJuventude

O goleiro Gabriel Vasconcellos pode não defender mais as cores do Vitória. De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE, com a permanência de Lucas Arcanjo no clube, após as negociações com o Fluminense não avançarem, o goleiro da base rubro-negra deverá seguir como titular da equipe.

Esse cenário fez com que Gabriel, insatisfeito com a situação, reconsiderasse sua decisão e optasse por continuar no Juventude.

Leia mais:

>> Vitória convoca 22 atletas para a disputa da Copa São Paulo 2025

>> Elenco reforçado: veja os nomes que o Vitória deve anunciar para 2025

>> Vitória empresta meia cria da base para clube paulista

A permanência de Lucas Arcanjo, que teve uma temporada 2024 de grande destaque e valorização, é o principal motivo que levou Gabriel a mudar seus planos. Apesar de já ter assinado um pré-contrato com o Vitória, o goleiro agora deseja seguir no time gaúcho.

Cabe destacar que o Vitória já pagou R$ 1,7 milhão ao Coritiba pelos direitos econômicos de Gabriel. Caso a negociação não se concretize, o valor será integralmente devolvido pelo clube paranaense, e o acordo será desfeito.

Gabriel Vasconcellos Ferreira, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens por diversos clubes, como Coritiba, Juventude e várias equipes italianas, incluindo Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce. Pelo Juventude, Gabriel se destacou como titular absoluto, jogando em 48 partidas na última temporada.