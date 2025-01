Vitória tem reapresentação de jogadores dividida em dois momentos

Thiago Carpini vai comandar o time no Baianão pela primeira vez - Foto: Victor Ferreira / ECV / Divulgação

O início da pré-temporada de 2025 do Vitória será repartido em duas etapas. Primeiro, uma parte do elenco que disputou a Série A do ano passado, ao lado de jogadores da base, iniciam os trabalhos, hoje. Em seguida, no dia 8 de janeiro (na próxima quarta-feira), o restante do grupo se reapresenta na Toca do Leão.

A divisão do elenco para esse recomeço em dois momentos respeitou o critério de participação na reta final do Brasileirão. Os jogadores que mais atuaram, a exemplo do meia Matheusinho, dos zagueiros Wagner Leonardo e Neres, dos volantes Willian Oliveira e Ricardo Ryller e dos atacantes Mosquito e Carlos Eduardo retornam um pouco mais tarde das férias.

Hoje, jogadores que entraram em campo com mais raridade, como o volante Léo Naldi, o zagueiro/volante Caio Vinícius e atletas que subiram da base do Rubro-Negro para o profissional em 2024, como o centroavante Lawan, o volante Edenilson e os atacantes Fábio Soares e Luís Miguel. Recém-contratados, o lateral-direito Claudinho, que estava no Criciúma, e o zagueiro Zé Marcos, ex-Juventude, também já vão começar a preparação.

Esses jogadores devem ser parte do grupo comandado por Thiago Carpini no começo do Campeonato Baiano no dia 11 de janeiro, quando o Leão enfrenta o Barcelona de Ilhéus, no Barradão. Já os outros contratados, os atacantes Wellington Rato, que defendeu o São Paulo no ano passado, Bruno Xavier, ex-Ituano, e Fabrício Santos, que estava no Levante, da Espanha, os volantes Val Soares, ex-Paysandu, Ronald, ex-Criciúma, Thiaguinho, ex-Juventude, e o lateral Hugo, campeão brasileiro pelo Botafogo devem chegar à Toca ao longo da semana que vem.

Mudança de planos

O goleiro Gabriel, de 32 anos, revelado pelo Cruzeiro e com passagens por equipes italianos, como Milan e Napoli, que estava certo como reforço do Vitória para a temporada, talvez não desembarque mais em Salvador. Inicialmente, ele chegaria para ocupar a vaga de Lucas Arcanjo, que estava em negociação para defender o Fluminense em 2025.

Porém, a equipe baiana e o clube carioca não entraram em acordo após uma extensa troca de propostas. No final, o Rubro-Negro decidiu continuar com o goleiro, que foi revelado na base do clube.

Com a permanência, então, de Lucas Arcanjo, titular absoluto na meta rubro-negra, o arqueiro do Juventude fez um pedido ao clube gaúcho para continuar vestindo a camisa alviverde na próxima temporada. O principal motivo seria, segundo apuração do repórter Marcello Góis, do Portal A TARDE, a concorrência com Arcanjo, que fez uma excelente Série A em 2024 e tem uma longa trajetória e um vínculo profundo com o Leão.

Se tal situação se concretizar, o Coritiba, que era o clube detentor dos direitos econômicos de Gabriel, terá que devolver ao Vitória R$ 1,7 milhão ao Coritiba, valor já pago por parte do passe do jogador.