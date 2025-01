Dida, Vampeta e mais: Relembre a melhor campanha do Vitória na Copinha

Dida em partida com a camisa do Vitória - Foto: Divulgação

Na contagem regressiva para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória se prepara para entrar em campo nesta sexta-feira, 3, pela 1ª rodada, diante do São José. A equipe rubro-negra busca melhorar a campanha de 2024, quando caiu na terceira fase para o Ibrachina, nos pênaltis.

O Leão disputou a competição pela primeira vez em 1983, mas se apega, especialmente, à edição de 1993, quando chegou às semifinais e conseguiu ficar na 3ª colocação, a melhor da sua história. Desde então, o clube nunca mais ficou entre os quatro melhores, apenas disputando até as quartas de final.

Na edição histórica, a 'Fábrica de Talentos' do Vitória contou com dois grandes nomes, não só para a equipe, mas também para o futebol brasileiro. No gol, o grande nome foi o baiano Nelson de Jesus da Silva, mais conhecido como Dida. Já Marcos André Batista Santos, o Vampeta, comandou o meio campo, ao lado de Paulo Isidoro.

Nos jogos disputados em 1993, o Leão começou com o pé esquerdo, perdendo na estreia para o Palmeiras por 2 x 0. No entanto, o resultado não abalou o elenco, que não demorou para embalar. Diante do Atlético Mineiro aplicou uma goleada em 5 x 2, contra o Paraná ficou no empate em 1 x 1, classificando para a segunda fase em 2º lugar no Grupo C pelo saldo de gols.

Nesta etapa, conseguiu se manter com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos. Foi 1x0 sobre o Bahia, 2 x 1 contra o Noroeste e 1 x 0 diante do Botafogo-SP.

Nas semifinais, a campanha positiva sofreu, sendo derrotado por 1 a 0 para o São Paulo, que impossibilitou o Leão de disputar o título. No entanto, o Vitória estava obstinado a sair com uma medalha, e foi o que aconteceu. Na disputa do terceiro lugar, venceu a Portuguesa (SP) por 1 x 0 e subiu ao pódio.

Campanha histórica no Campeonato Brasileiro

A campanha histórica na base se estendeu para o time profissional, que também conquistou a sua melhor colocação no Campeonato Brasileiro da Série A em 1993. Contando com Dida, Isidoro e Vampeta, o Vitória foi vice-campeão, perdendo apenas para o Palmeiras, na final.

Na primeira fase, foi o líder do grupo C, somando 20 pontos em 14 jogos. Nos playoffs, enfrentou o Paraná, empatando em 1x1 no jogo de ida e ficando no 0x0 em Salvador, classificando pelo gol marcado fora de casa.

| Foto: Divulgação

Na segunda fase, ficando no grupo com Corinthians, Santos e Flamengo, conseguiu vencer dois jogos e empatar quatro, com a melhor campanha do grupo e avançando à final.

Diante do Palmeiras, o sonho foi interrompido. Na Arena Fonte Nova, foi derrotado por 1x0, com gol marcado por Edílson. Na volta, viu a equipe alviverde levantar o troféu ao voltar a vencer, desta vez por 2x0, com Evair e Edmundo.

Representantes no penta

Vale destacar que Dida e Vampeta não fizeram história vestindo apenas o rubro-negro, mas também as cores da Seleção Brasileira de futebol. Em 2002, quando o Brasil conquistou o histórico pentacampeonato, sendo a única equipe até hoje com o feito, os atletas revelados pelo Leão estavam na equipe.

O goleiro também fez história fora do Brasil, sendo ídolo do Milan, da Itália. Nas temporadas de 2002/2003 e 2006/2007 foi campeão da Liga dos Campeões com os Rossoneros, além dos títulos de Campeonato Italiano e Copa da Itália.

Vitória x São José

A Fábrica de Talentos entra em ação a partir das 15h desta sexta-feira, 3, diante do São José. O confronto terá transmissão em TV fechada, no Sportv.