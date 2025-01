Vitória chega a decisão sobre Alerrandro, artilheiro da Série A

Alerrandro se despede do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ECVitória

Artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024, o atacante Alerrandro não irá permanecer do Vitória para 2025. O rubro-negro baiano não chegou a um acordo com o Bragantino, que pede o valor de seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) pelo camisa 9.

Em conversas com a equipe paulista, que possui os direitos do jogador, o Vitória até tentou reduzir os valores. No entanto, a proposta não foi aceita.

Em dezembro do ano passado, o presidente do Vitória, Fábio Mota, se mostrou otimista com a contratação do atacante: "A gente tem uma grande relação com o Bragantino, muito boa mesmo, conversamos muito, temos que esperar o que que vem. Bragantino me disse o seguinte: a prioridade é sua, se tiver que ficar no Brasil, vamos fazer todo esforço pra ficar no Vitória".

Assim, após a melhor temporada da sua carreira, somando 21 gols e sete assistências em 52 jogos, Alerrandro deve seguir outro rumo, longe da capital baiana e da equipe rubro-negra. O atleta foi um dos grandes nomes da campanha do Leão da Série A, com 15 gols marcados e vaga à Copa Sul-Americana.

Apesar de um início difícil, onde ficou três meses sem balançar as redes, o camisa 9 deu a volta por cima e marcou 12 gols nos seus últimos 14 jogos. Além disso, recebeu o troféu de gol mais bonito da competição, pela bicicleta marcada diante do Cruzeiro, no Barradão.