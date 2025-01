Vitória inicia pré-temporada com reapresentação do Grupo 1

Thiago Carpini, técnico do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na manhã desta sexta-feira, 3, o Esporte Clube Vitória deu início à pré-temporada de 2025 com a reapresentação do Grupo 1, composto por jogadores que tiveram menos minutos em campo na reta final do Brasileirão 2024, além de jovens da base e reforços recém-contratados.

Os trabalhos começaram às 8h, com um café da manhã na concentração, seguido por avaliações físicas e médicas na Toca do Leão. Entre os atletas que se apresentaram, destacam-se nomes como o volante Léo Naldi, o zagueiro/volante Caio Vinícius e o atacante Fábio Soares, além dos jovens promovidos em 2024, como Lawan, Edenilson e Luís Miguel.

O lateral-direito Claudinho, vindo do Criciúma, e o zagueiro Zé Marcos, ex-Juventude, também participaram desta primeira etapa, junto com outros reforços, como Bruno Xavier e Thiaguinho.

A estratégia do clube para dividir a reapresentação do elenco em duas etapas visa equilibrar o desgaste dos atletas. O Grupo 2, composto pelos jogadores que mais atuaram na última temporada, como Matheusinho, Wagner Leonardo e Mosquito, retornará apenas no próximo dia 8.

Veja os atletas que se reapresentaram na toca do Leão nesta sexta-feira, 3:

Andrei

Bruno Xavier

Caio Vinicius

Claudinho

Dionisio

Edenilson

Edu

Emerson

Fabio Soares

Alexandre Fintelman

Janderson

Lawan

Leo Naldi

Luis Eduardo

Luis Miguel

Mosquito

Oswaldo

Pablo

Riquelme

Ricardo Ryller

Ronald

Thiaguinho

Zé Marcos

Bruno Xavier