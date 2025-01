CEO do Santos não confirma proposta por Thaciano, do Bahia

Thaciano em partida pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ EC BAHIA

Especulado como nova contratação do Santos para a temporada de 2025, o meia Thaciano foi artilheiro isolado do Bahia na última temporada, com 15 gols e cinco assistências colaboradoras. No entanto, Pedro Martins, CEO da equipe paulista, não confirmou a contratação.

"Se eu começar a falar de todas as propostas que foram ventiladas pela imprensa, o clube não vai conseguir estabelecer nenhum tipo de estratégia, não vai ter sucesso em nenhuma delas. A gente não vai falar de negociação em aberto, não faz sentido. Muitas vezes surgem nomes que nem foram debatidos pelos Santos, outras vezes foram apenas consultas", disse o profissional.

As informações foram noticiadas na última semana de 2024. Caso seja confirmada, a contratação giraria em torno de 4,5 milhões de euros (R$ 32 milhões), a maior da história do Esquadrão, a motivação envolve o aumento salarial. Esta será a segunda passagem de Thaciano pelo Santos, tendo em vista que vestiu o alvinegro em 2016. Na temporada, participou de 16 jogos e marcou cinco gols.

Nesta segunda passagem pelo Bahia, quando chegou em 2023, o atleta disputou 95 jogos, marcando 21 gols e colaborando com 12 assistências. No período, conquistou o Campeonato Baiano de 2023.

Além da importância ao longo da temporada, Thaciano foi responsável por um dos dois gols marcados no triunfo diante do Atlético-GO, que garantiu a vaga do Bahia na Copa Libertadores da América, após 35 anos.